Ирина Линдт установила тотальную слежку за шестнадцатилетним сыном от Валерия Золотухина

Как отметила актриса, у них есть определенные договоренности с наследником.

Актриса Ирина Линдт в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что внимательно следит за своим сыном от покойного актера Валерия Золотухина Иваном. Парню сейчас 16 лет и у него переходный возраст.

«Ваня унаследовал многие черты характера своего отца. Он добрый и не терпит агрессии. Однако от него порой нереально отвязаться. Часто в своих решениях идет до конца. Он с друзьями любит проводить время в компьютерных клубах. У нас есть договоренность, чтобы я всегда знала, где он находится. Слежу за ним по телефону. Телефон показывает геопозицию». Ирина Линдт

Как отметил сам Иван Золотухин, он не против такого тотального контроля со стороны матери. «Считаю, что я сильно похож на своего отца. Часто маму достаю, чтобы она отпустила меня в гости к друзьям. Я не против, чтобы мама следила за мной», — заявил Иван Золотухин.

Напомним, что Ирина Линдт и Валерий Золотухин никогда не были официально расписаны. При этом последние годы актер провел именно с этой женщиной.

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