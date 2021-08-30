Ирина Линдт установила тотальную слежку за шестнадцатилетним сыном от Валерия Золотухина

Актриса Ирина Линдт в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что внимательно следит за своим сыном от покойного актера Валерия Золотухина Иваном. Парню сейчас 16 лет и у него переходный возраст.
«Ваня унаследовал многие черты характера своего отца. Он добрый и не терпит агрессии. Однако от него порой нереально отвязаться. Часто в своих решениях идет до конца. Он с друзьями любит проводить время в компьютерных клубах. У нас есть договоренность, чтобы я всегда знала, где он находится. Слежу за ним по телефону. Телефон показывает геопозицию».
Как отметил сам Иван Золотухин, он не против такого тотального контроля со стороны матери. «Считаю, что я сильно похож на своего отца. Часто маму достаю, чтобы она отпустила меня в гости к друзьям. Я не против, чтобы мама следила за мной», — заявил Иван Золотухин.
Напомним, что Ирина Линдт и Валерий Золотухин никогда не были официально расписаны. При этом последние годы актер провел именно с этой женщиной.