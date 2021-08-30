«Он очень сложный человек»: дочь Распутиной объяснила, почему не общается со своим отцом

Как отметила Мария Захарова, с папой у нее никогда не было близких отношений.

Младшая дочь певицы Маши Распутиной, Мария Захарова, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что практически не общается со своим отцом — бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым.

«С папой у меня нет близких отношений. В последнее время мы вообще не общаемся. Когда была помладше, мы нормально разговаривали, но потом все изменилось. Он очень сложный человек. У меня с ним не ладится. Мы пробовали наладить отношения. Даже посещали сеансы психолога. Но он очень не любит такие темы. Сказал, что это пустая трата времени и денег». Мария Захарова

Как отметила Мария Захарова, она также перестала общаться со своей сестрой Нелли. Это дочь ее отца от предыдущего брака. «Моей маме Нелли приходится падчерицей. Я несколько лет писала парню Нелли. Просто захотела узнать, в каких они отношениях. Нелли позвонила отцу, когда об этом узнала. Папа разбил мой телефон. Нелли — такой человек странный. У нее скапливался негатив по отношению ко мне и к маме. Ей обидно, что ее отец когда-то ушел из семьи», — заметила Мария Захарова.

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Напомним, что у Маши Распутиной две дочери. Кроме Марии Захаровой, есть еще старшая наследница— Лидия Ермакова — от брака с продюсером Владимиром Ермаковым.

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