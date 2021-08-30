«Меня заперли и отняли телефон!»: скандальная дочь Любови Успенской попросила о помощи

Этим летом 67-летняя звезда сцены Любовь Успенская вывела в свет дочь Татьяну Плаксину после преображения. Девушка побывала на реабилитационных манипуляциях, ей восстановили челюсть и зубы после аварии на Коста-Рике, и красотка с удовольствием стала появляться на видео у себя в микроблоге.

За последнее время Татьяна Плаксина дала несколько домашних концертов, и когда мама улетела в Сочи, обратилась к поклонникам с просьбой организовать ей концерт. Кто-то откликнулся, и мечта девушки сбылась – 12 сентября у нее запланировано выступление. Только, сообщила она, есть реальная угроза срыва:

«Меня заперли и отняли телефон! Помогите!», — попросила девушка.

Кто именно и из-за чего запер ее, где она находится и почему – Плаксина не сообщила. Учитывая скандальный шлейф, который тянется за Татьяной с момента аварии и публичных выяснений отношений с матерью, вполне вероятно, что между певицей и дочкой вновь произошел конфликт.

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