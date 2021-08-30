Когда мачеха стала мамой: Арзамасова с сыновьями от Авербуха возлежала на лужайке

В звездной семье Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой 14 августа случилось долгожданное событие. Актриса впервые родила ребенка, которого они с мужем назвали Львом. В роддоме мама с малюткой провели неделю, пока глава семьи управлялся с Нижнем Новгороде с юбилеем, и сразу же отправились домой, как он вернулся в Москву.

Авербух привез Арзамасову в загородный дом, который специально отстроил заново для своей новой семьи. С ними вместе сейчас живет старший сын фигуриста от Ирины Лобачевой Мартин. Юноше 17 лет, он поступил в университет, отлично ладит с молодой мачехой – разница в возрасте у них небольшая, «папиной дочке» — 26 лет. И Мартин рад тому, что у его появился братик.

Старший сын Авербуха много времени проводит с мачехой и малюткой-братиком. Глава семьи запечатлел мило беседующих Арзамасову и пасынка, когда та расположилась на лужайке загородного дома с малышом на коленях. «Воскресная идиллия», — подписал кадры фигурист.

Смотрите также