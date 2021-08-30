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«О, Боже! Это кто такой красивый?»: Галкин на пляже с голым торсом взбудоражил Судзиловскую и Цой

Телеведущий во время «Новой волны» в Сочи успел как следует отдохнуть и загореть.

«О, Боже! Это кто такой красивый?»: Галкин на пляже с голым торсом взбудоражил Судзиловскую и Цой
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Отголоски музыкального фестиваля «Новая волна», который закончился 25 августа в Сочи, все еще продолжают доноситься до звезд и их поклонников. многие селебрити в те дни не только успели поработать, но и хорошо отдохнули. О солнечных пляжных деньках вспомнил Максим Галкин, который поделился пляжным фото у себя в микроблоге.

«Это я еще на море, а сейчас я уже «Лучше Всех» снимаю», — написал артист.

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Муж Аллы Пугачевой позировал на селфи с голым торсом. Он успел хорошо загореть, и это заметили многие в комментариях. Сильно взбудоражились артистки Олеся Судзиловская и Анита Цой в комментариях и поспешили заметить:

— О, Боже! Это кто такой красивый?, — не удержалась Олеся Судзиловская.

— Отличный загар! Прекрасно выглядишь, Макс!, — заметила Анита Цой.

Кстати, много времени на пляже провела другая гостья «Новой волны», продюсер Яна Рудковская. Она осталась по окончании фестиваля в родных краях и тоже постила снимки с моря в своем Instagram.

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