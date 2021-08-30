Откровенно: Настя Каменских в секси-платье с бахромой показала, что у нее под юбкой

Последние летние дни для Насти Каменских выдались невероятно жаркими. Украинская поп-дива активно выступает с концертами в разных городах страны и не забывает рассказывать об этом в своем микроблоге, где у нее более пяти миллионов фолловеров.

Накануне красотка перед выходом на сцену показала свой концертный наряд. Девушка любит все откровенное, и наряды для выступлений — не исключение. Она предстала в красном платье-бюстье, вышитом стразами и декорированном бахромой. Разрезы на юбке красотка кокетливо приоткрыла показав, что у нее там. Массивные бедра Каменских были обтянуты сетчатыми чулками, на ногах красовались ботфорты в тон.

Девушка очень часто радует фанатов откровенными кадрами. Дело в том, что и Настя, и ее муж Потап не видят в этом ничего зазорного. Молодость и красота быстро увядают, считает девушка, поэтому такие кадры на память доставляют радость не только ей, но и окружающим.

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