Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Благотворительная акция «поддержка бывших»: Катя Жужа – о разводе Ксении Бородиной

Этим летом телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Но бывшая подруга не нашла в этом повода для общения.

«Благотворительная акция «поддержка бывших»: Катя Жужа – о разводе Ксении Бородиной
Катя Жужа, Ксения Бородина. Фото: instagram.com/katyajuja555/, instagram.com/borodylia/

Когда-то Ксения Бородина и Катя Жужа очень дружили. Но произошла ссора, воздвигнувшая между девушками глухую стену, и их пути разошлись. Сейчас каждая живет своей жизнью и уже не вспоминает друг о друге.

Зато помнят те дни поклонники девушек. Жужа получила вопрос от подписчиков, не хотелось ли ей поддержать бывшую подругу Бородину, когда та разводилась со вторым мужем. И красотка ответила:

«У меня что, благотворительная акция «поддержка бывших»? у меня есть настоящее, и я живу только этим», — подчеркнула девушка.

Катя Жужа про развод Бородиной
Катя Жужа про развод Бородиной. Фото: instagram.com/katyajuja555/

Напомним, Катя Жужа начинала на «Доме-2» как ведущая новостей. Весной 2017 года она пошла вверх по карьерной лестнице и стала вести проект «Остров любви» на Сейшелах. На лаврах красотка почивала до конца года, пока не случился конфликт с подругой. Девушки рассорились, и Жужа покинула канал. С тех пор экс-друзья не общаются, Бородина даже в одном из «прямых эфиров» в микроблоге обвиняла Жужу в непорядочности и корысти.

Смотрите также

Тэги

«Дом-2»звезда "Дома-2"звездный разводКатя ЖужаКсения БородинаНовости google