«Благотворительная акция «поддержка бывших»: Катя Жужа – о разводе Ксении Бородиной

Этим летом телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Но бывшая подруга не нашла в этом повода для общения.

Когда-то Ксения Бородина и Катя Жужа очень дружили. Но произошла ссора, воздвигнувшая между девушками глухую стену, и их пути разошлись. Сейчас каждая живет своей жизнью и уже не вспоминает друг о друге.

Зато помнят те дни поклонники девушек. Жужа получила вопрос от подписчиков, не хотелось ли ей поддержать бывшую подругу Бородину, когда та разводилась со вторым мужем. И красотка ответила:

«У меня что, благотворительная акция «поддержка бывших»? у меня есть настоящее, и я живу только этим», — подчеркнула девушка.

Напомним, Катя Жужа начинала на «Доме-2» как ведущая новостей. Весной 2017 года она пошла вверх по карьерной лестнице и стала вести проект «Остров любви» на Сейшелах. На лаврах красотка почивала до конца года, пока не случился конфликт с подругой. Девушки рассорились, и Жужа покинула канал. С тех пор экс-друзья не общаются, Бородина даже в одном из «прямых эфиров» в микроблоге обвиняла Жужу в непорядочности и корысти.

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