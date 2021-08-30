Готов пояснить за «тварь»: молодой муж Леры Кудрявцевой вмешался в ее конфликт с известным режиссером

Скандал с Лерой Кудрявцевой и Сариком Андреасяном набирает обороты. Телеведущая и известный режиссер обменялись «любезностями», теперь в диалог вмешался молодой муж блондинки, хоккеист Игорь Макаров. Он обратился к кинодеятелю с предложением:

«У нас тут появился герой очередной инстаграммный. Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай: если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram там или еще где-то в прессе. То, если у тебя духа хватит, давай увидимся, и коротко-коротко я тебе объясню все. Понял меня? Давай!» — обратился у себя в микроблоге спортсмен.

Пока режиссер не ответил на приглашение хоккеиста. Напомним, конфликт разгорелся после того, как Сарик Андреасян услышал из уст Леры Кудрявцевой на «Новой волне» ее фразу: «…Их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла со сцены теледива. И приняла на себя удар от волны негодования: режиссер не стал молчать и жестко прошелся по ней. «Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — начал обращение к теледиве кинодеятель.

Кудрявцева не стала молчать и ответила Андреасяну в том же духе. Ее поддержали многие звезды и поклонники.

Отметим, 37-летний режиссер Сарик Андреасян снял более двух десятков комедий, криминальных и детективных сериалов и полнометражных фильмов. Среди знакомых зрителю —ё «Чемпионы», «Непрощенный», «Чикатило». В частности, критики называют его комедии пошлым и безвкусным юмором.

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