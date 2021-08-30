«Жизнь под прицелом»: Мальков готов выплатить алименты

Недавно Роман Мальков и Анастасия Макеева побывали в Словении. У актрисы там были гастроли, а бизнесмен-строитель пытался встретиться со своими детьми. Однако бывшая жена Светлана сделала все возможное, чтобы этого не случилось. Теперь же Роман заявил, что готов выплатить алименты.

«Друзья, жизнь под прицелом… Я все пытался бороться за право увидеть детей, но их от меня спрятали. Я хочу верить, что Света — хорошая мама и дети в заботе и комфорте. Она тем более не одна, и рядом достойный человек. Я максимально ускорю все формальности, и пока не определена судом сумма моих выплат, выплачу среднюю сумму, определяющую из практики судом, а все остальное при встрече с детьми, когда Света назовет дату встречи. На этом все обсуждения этой темы закрываю, остальное — дело адвокатов», — написал Мальков.

Напомним, что старший сын Малькова, 16-летний Андрей, живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших — с мамой в Любляне.

Смотрите также: