«Сочи, пока!»: Рудковская в мини-платье с цветочным принтом взошла на частный борт

Продюсер, светская львица Яна Рудковская старается не пропускать яркие музыкальные события в мире отечественного шоу-бизнеса. И в числе первых прибыла на «Новую волну» в Сочи. Здесь она ежедневно блистала на красной дорожке в лучших своих нарядах, стараясь превзойти саму себя и затмить окружающих.

По окончании фестиваля бизнес-леди осталась на несколько дней, чтобы отдохнуть и повидаться со старшим сыном. Но настало время прощаться, и Рудковская, запаковав чемоданы, отправилась назад, в Москву. Она показала в Instagram, как покидает город-курорт. На частный джет звезда взошла в мини-платье с модным цветочным принтом.

«Сочи, пока!», — помахала ручкой светская львица.

Кстати, город Сочи – один из знаковых в биографии Яны Рудковской городов. Сюда знаменитость переехала из Сибири, начала свой бьюти-бизнес, познакомилась с мужем-миллионером Виктором Батуриным, от которого вырастила двоих сыновей, и с которым впоследствии много судилась при разводе.

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