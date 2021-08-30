«Пожарница из снов»: Ольга Бузова в корсете из секс-шопа вооружилась огнетушителем

Популярная телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова этим летом много работала и мало отдыхала. Ее целью стал подарок поклонникам в виде нового альбома. И красотка уже приоткрыла завесу тайны – в середине сентября случится долгожданное музыкальное событие. Сейчас звезда вовсю трудится круглыми сутками – снимает клипы и промо.

Для одного из хитов красотка примерила дерзкий провокационный образ секси-пожарной. Она облачилась в эротический корсет, правда, поверх одежды, а в руки взяла огнетушитель.

«Пожарница из снов миллионов мужчин», — оценил пиар-директор Бузовой ее образ под фото.

Сама теледива пообещала «дать жару» новым альбомом: «Потому что все песни особенные и разные». Поклонники в нетерпении попросили больше подробностей грядущих премьер и релиза, а также одарили любимицу комплиментами и добрыми словами. Хейтеры тоже не сидели без дела и добавили свою ложку дегтя.

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