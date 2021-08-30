«Гастрольный ребенок»: Кристина Орбакайте показала, как ее 9-летняя дочка ночует в машине

50-летняя Кристина Орбакайте уже давно обосновалась с семьей в Нью-Йорке, но все нынешнее лето провела в Москве. Здесь знаменитость отпраздновала «золото» юбилей, затем начались съемки продолжения комедии «Любовь-морковь», после чего работа в новом проекте, выступления, «Новая волна». Вместе с артисткой все это время находится ее младшая дочь, 9-летняя Клавдия Земцова.

Недавно Клава Земцова устроила маме подтанцовку на одном из выступлений. Сейчас юная помощница вновь сопровождала Орбакайте на концерте, после которого без сил уснула в машине.

«Гастрольный ребенок», — показала ночевку дочери знаменитая мама в Instagram.

Кстати, в плотном рабочем графике Кристина Орбакайте смогла найти недельку для отпуска, который провела вдвоем с мужем на греческом Миконосе. А дочка в это время гостила у бабушки Аллы Пугачевой в Грязи.

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