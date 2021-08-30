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Звездный гость

Внимание на диву: Ани Лорак в серебристом комбинезоне с лампасами подчеркнула точеные формы

Звезда выступила на частной вечеринке, порадовав публику живым исполнением знаменитых хитов.

Внимание на диву: Ани Лорак в серебристом комбинезоне с лампасами подчеркнула точеные формы
Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Популярная исполнительница украинского происхождения Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, с новыми силами вернулась к работе. Этим летом она успела побывать в отпуске всего неделю, но этого ей хватило – она всегда много работает и мало отдыхает. Сначала гастроли в Киеве, затем «Новая волна» в Сочи, теперь московские концерты – звезда с головой ушла в творчество.

Накануне Ани Лорак выступила на дне рождения подруги Ксении Бородиной. Поп-дива появилась на сцене в серебристом комбинезоне с красивым декольте и модными лампасами, визуально стройнящими и добавляющими роста моднице. Красотка, как всегда, выложилась на полную, а гости вечеринки с удовольствием зажигали под хиты певицы.

Среди гостей тусовки, само собой, была и Ксения Бородина. Девушка буквально с корабля на бал приехала на вечеринку – еще утром она сходила с трапа самолета. Вместе с двумя дочками теледива побывала на Алтае, где тоже праздновала день рождения подруги.

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