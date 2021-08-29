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Звездный гость

Снова в красном: Ксения Бородина в декольтированном платье-сорочке отправилась на вечеринку

Телеведущая почти неделю провела в горах и по возвращении в Москву поспешила на тусовку.

Снова в красном: Ксения Бородина в декольтированном платье-сорочке отправилась на вечеринку
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина почти неделю провела в горах Алтая, куда отправилась впервые в жизни. Здесь девушка стала гостьей на юбилее подруги-блогера, а затем смогла познакомиться с красотами юга Сибири.

По возвращении домой Бородина тут же засобиралась на другую вечеринку – снова день рождения, снова компания подруг, только уже в фешенебельном ресторане. Да и изменять своему вкусу в дресс-коде теледива не стала, опять выбрав ярко-красное провокационное платье – в бельевом стиле, с откровенным декольте и высоким вырезом на юбке.

Кстати, по поводу откровенных нарядов Ксения Бородина высказалась недавно в ответ на критику публики. Девушка подчеркнула, что «все красиво и достойно, то почему бы и нет». К тому же, она дала понять, что ей раньше многое запрещалось, теперь же, после развода, она может себе позволить такой стиль.

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