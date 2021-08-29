Кремовая куртка, соломенная шляпа и темные очки: Игорь Верник показал, как сейчас выглядит 77-летняя Инна Чурикова

Актер и телеведущий Игорь Верник поделился хорошей новостью с подписчиками микроблога. Героиней очередного выпуска его программы на телеканале «Культура», которую Верник ведет в паре со своим родным братом Вадимом, станет легендарная актриса Инна Чурикова.

«Вчера мы с братом Вадимом Верником были счастливы! К нам на съемку программы «2Верник2» приехала любимая актриса Инна Михайловна Чурикова, и мы сняли потрясающий двухчасовой разговор!» — сообщил Игорь Верник.

Пост он сопроводил видео, на котором предстал с Инной Чуриковой. Держа ее под руку, телеведущий поинтересовался, куда бы Инна Михайловна хотела поехать.

«Мы поедем немножечко выпить», — ответила актриса. «Немножечко выпить, потанцуем, а там – как пойдет», — подхватил Игорь Верник.

На этих словах телеведущего Инна Чурикова расхохоталась в голос.

Стоит отметить, что в кадре Инна Михайловна предстала в верхней одежде. Она облачилась в легкую куртку кремового оттенка, соломенную широкополую шляпку, украшенную красным цветком, а глаза спрятала под темными очками от солнца.

Не исключено, что программа с участием Инны Чуриковой приурочена ко дню рождения актрисы, которой 5 октября исполнится 78 лет.

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