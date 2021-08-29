«Командует парадом Лев Ильич»: Лиза Арзамасова призналась, что с трудом подстраивается под сына

Молодая мама рассказала, что пока только пытается привыкнуть к новой жизни.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова после рождения сына испытывает смешанные чувства.

С одной стороны, маленький наследник сделал ее и мужа Илью Авербуха еще счастливее, с другой, молодая мама только пытается пока свыкнуться с новой ролью и навалившимися на нее новыми в связи с этим обстоятельством обязанностями.

Лиза Арзамасова дала понять, что изо всех сил пытается подстроиться под маленького сына.

«Друзья звонят, спрашивают: «Ну как ты? Ну как»? А как я? Встраиваюсь в новую систему координат со взглядом внутрь. Командует парадом Лев Ильич», — написала Лиза Арзамасова в микроблоге.

Чуть ранее актриса рассказывала, что сын Лева довольно бойко ведет себя по ночам, не давая молодой маме высыпаться.

Напомним, Лиза Арзамасова впервые стала мамой 14 августа. Своему мужу Илье Авербуху она подарила сына, который стал вторым ребенком фигуриста. У Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Наследник Авербуха живет в его новой семье и очень дружен со своей молодой мачехой.

Смотрите также