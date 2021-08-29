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«Первая ночь Ярослава дома»: лишившаяся рук Маргарита Грачева показала милое видео новорожденного сына

Молодую маму с малышом накануне выписали из клиники.

«Первая ночь Ярослава дома»: лишившаяся рук Маргарита Грачева показала милое видео новорожденного сына
Маргарита Грачева. Фото: instagram.com/margoritka1211/

Телеведущая Маргарита Грачева 25 августа в третий раз стала мамой. Брюнетка подарила своему второму мужу сына Ярослава. Дома маму с младшим братом с нетерпением ждали еще ее двое сыновей Дима и Даня. Накануне, 28 августа, Маргариту Грачеву с новорожденным ребенком выписали из клиники.

Старшие братья с удовольствием приняли малыша в свою компанию.

«Дима с Даником пока не отходят от брата. Очень он им нравится», — написала в сторис микроблога Маргарита Грачева.

Она поделилась видео с участием новорожденного Ярослава и взрослого на его фоне Димы.

«Первая ночь Ярослава дома прошла хорошо», — рассказала молодая мама.

Старший брат Дима помогает маме ухаживать за малышом. В кадре Маргарита Грачева показала, как сын одевает крохе Ярославу носочки.

«Нравится?» — спрашивает она у Димы.

«Да, он миленький», — отвечает сын.

Напомним, Маргарита Грачева стала известной после насилия, которое пережила в своей семье. Бывший муж Маргариты вывез ее в лес и отрубил кисти рук. После чего отвез в больницу, а сам сдался полиции. Сейчас он отбывает наказание в колонии. А Маргарита Грачева нашла в себе силы жить дальше полноценной и счастливой жизнью.

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