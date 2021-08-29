Наливные: Лиза Арзамасова подловила Илью Авербуха во время сбора яблок в саду подмосковного особняка

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и ее супруг, прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух наслаждаются первыми днями общения со своим новорожденным наследником Левой.

Пара перебралась в загородный дом в Подмосковье, построенный в экологически чистом месте, рядом с водохранилищем и лесом. Лиза Арзамасова и Илья Авербух получают удовольствие от простых радостей – прогулок с маленьким сыном, единения с природой, работ в саду.

Как оказалось, на участке особняка звезд есть не только сосны и ели, но и плодовые деревья.

В сторис микроблога Лиза Арзамасова показала мужа Илью Авербуха в момент сбора урожая яблок. Она запечатлела наливные, живописные плоды на ветке дерева, а затем супруга, который аккуратно срывает их.

Экологически чистые яблочки, вероятно, пойдут на сок или пюре для маленького Левы. Через несколько месяцев малышу уже можно будет вводить прикорм, а яблоки из собственного сада для этого идеально подойдут.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Прекрасное событие произошло в одной из столичных клиник, врачам которой молодые родители очень благодарны.

Смотрите также