Назло Ане Левченко? Тата Блюменкранц из «Дома-2» поделилась кадрами идиллии с Валерой

Экс-участница реалити-шоу принимала бывшего мужа в гостях в своей квартире в Москве.

Бывшие участники «Дома-2» Валера и Тата Блюменкранц сумели наладить общение после развода. У экс-супругов подрастает дочка Бетти, девочке четыре года, и она обожает своего папу.

Валера Блюменкранц сейчас женат на Анне Левченко, вместе они живут в Санкт-Петербурге и воспитывают маленького сына Давида.

Валера иногда приезжает в Москву, чтобы увидеться с дочкой Бетти. Но тесно общается он во время таких визитов не только с наследницей, но и бывшей женой Татой. Это обстоятельство выводит из себя нынешнюю супругу Блюменкранца Анну Левченко.

А Тата только подливает масла в огонь, показывая на видео в сторис, как она проводит время вместе с дочкой Бетти и бывшим мужем. На этот раз Блюменкранц пригласила Валеру в свою квартиру и накрыла стол. В кадре ее бывший муж играет с дочкой Бетти.

«Что у меня в руке? Если угадаешь, пойдем во двор», — говорит Валера Блюменкранц малышке.

«Кука!» — предполагает та. «Кука? А тут – фига», — раскрывает Валера пустую ладонь.

От разочарования Бетти начинает плакать. Тата Блюменкранц пробует успокоить малышку.

«Бетуся, мы же весь день гуляли – и в кино ходили, и на аттракционах были. Где только не были», — рассказывает Тата о проведенном времени с Валерой.

Напомним, на днях Тата Блюменкранц заявляла, что совершенно не хочет, чтобы Валера ушел от Ани и вернулся к ней и дочке.

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