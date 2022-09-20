20 лет без отца: как дети Сергея Бодрова выглядят сегодня и чем занимаются

Актер и режиссер, звезда фильма «Брат» Сергей Бодров погиб 20 лет назад в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Трагическая годовщина схода ледника Колка, унесшего тогда жизни артиста и других членов съемочной группы, стала поводом для поклонников вспомнить, каким был Сергей, как стал звездой экрана и почему не считал себя актером.

Отдельное внимание устремлено членам семьи Бодрова – вдове Светлане и детям. Впервые отцом Бодров стал в 1998 году. Жена подарила ему дочку Олю. А сын Саша родился в 2002-м, буквально за четыре месяца до гибели отца.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»