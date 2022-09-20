20 лет без отца: как дети Сергея Бодрова выглядят сегодня и чем занимаются

Актер и режиссер, звезда фильма «Брат» Сергей Бодров погиб 20 лет назад в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Трагическая годовщина схода ледника Колка, унесшего тогда жизни артиста и других членов съемочной группы, стала поводом для поклонников вспомнить, каким был Сергей, как стал звездой экрана и почему не считал себя актером.
Отдельное внимание устремлено членам семьи Бодрова – вдове Светлане и детям. Впервые отцом Бодров стал в 1998 году. Жена подарила ему дочку Олю. А сын Саша родился в 2002-м, буквально за четыре месяца до гибели отца.
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Семья Сергея Бодрова. Фото: vk.com/s.bodrov, фан-страница Сергея Бодрова
Сегодня дети Бодрова – уже взрослые, ищут себя и строят карьеру. Ольга Бодрова пошла по папиным стопам, окончила ГИТИС и стала актрисой. Она сыграла в фильме «Море волнуется раз», за роль в котором получила приз как лучшая актриса на «Кинотавре в 2021 году, в ленте «Велга», сериале «Карамора». Девушка с 2020 года замужем за актером Сергеем Быстровым.
Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова. Кадр из фильма «Море волнуется раз»
Младший сын Бодрова, 20-летний Александр стал музыкантом. Он взял псевдоним sanCheezeS, уже выпустил три мини-альбома, выступает на фестивалях и не общается с журналистами, пишет kp.ru.
Александр Бодров, сын Сергея Бодрова. Фото: vk.com/san4eezes