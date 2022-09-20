20 лет без «Брата»: тайны гибели Сергея Бодрова

20 сентября исполняется 20 лет с того страшного дня, когда в Кармадонском ущелье сошел ледник и погреб под собой съемочную группу вместе с всенародно любимым «братом» — актером и режиссером Сергеем Бодровым.

Впрочем, до сих пор остаются некоторые загадки, мешающие многим поклонникам поверить в смерть Сергея. Дело в том, что были найдены тела только 19 человек из 125. Остальные — как и Бодров — стали «пропавшими без вести». Формулировка, оставляющая некоторую надежду — пусть призрачную…

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Трагическое происшествие окутано флером домыслов, тайн и мистики. У многих осталось впечатление, будто Сергей предчувствовал гибель. Так, жена Бодрова, Светлана, рассказывала о телефонном разговоре с мужем накануне схода лавины. Тогда Сергей долго не мог повесить трубку, а его последними словами было: «Береги детей».

Это удивительно, но в то же время в ущелье, расположенном неподалеку, снимался фильм, сюжет которого теперь называют пророческим. Фильм назывался «Сель» и рассказывал о катастрофе в горах, унесшей жизни многих, сообщает издание «РИАМО». Да и по сценарию фильма «Связной», который начал, но не закончил снимать Сергей Бодров, его герой должен был погибнуть…