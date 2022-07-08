2 млн рублей должны вернуть Баталовым после суда Цивина и Дрожжиной

Вдова и дочь Алексея Баталова выиграли гражданское дело в Дорогомиловском суде против Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной. Против них были предъявлены иски о взыскании неосновательного обогащения.

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Супруги должны отдать Гитане Леонтенко и Марии Баталовой около 2 млн рублей, которые они снимали с их банковских счетов по доверенности.

Но и это еще не все. 13 июля будет рассмотрен еще один иск, по которому с Цивина могут взыскать еще полмиллиона и некоторую сумму с нотариуса Дмитрия Бублия. Он, сообщает КП, оформлял договоры ренты между Натальей Дрожжиной и Марией Баталовой, которые были признаны недействительными еще год назад.

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