«Новые будни»: недавно родившая Арзамасова прикрыла изменившиеся формы белой рубашкой оверсайз

Актриса Лиза Арзамасова впервые после родов вышла в свет, поддержав мужа и пасынка во время игры в пляжный футбол.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова всего две недели назад родила сына Левушку, но уже успела выйти в свет. Актриса поддержала своего мужа Илью Авербуха и пасынка Мартина во время игры в пляжный футбол. Матч состоялся в минувшую субботу, 28 августа, на той же площадке в Москве, где с 19 по 29 августа проходит Чемпионат мира по этому виду спорта.

«Играл в команде «Старко» с сыном Мартином! Горд был видеть его красивый гол головой, и тем, что следом удалось забить самому. Спасибо, Лиза Арзамасова, за то, что была с нами и поддерживала нас с Мартином!» — поблагодарил жену в микроблоге Илья Авербух.

Лиза Арзамасова в сторис своего микроблога поделилась видео с этого спортивного праздника и показала себя – главную болельщицу мужа и пасынка.

«Новые будни», — подписала эти кадры молодая мамочка.

Для выхода в свет после рождения сына Лиза Арзамасова предпочла наряд в стиле кэжуал. Звезда облачилась в зауженные брючки сливочного оттенка, сочетав их с белой рубашкой оверсайз, которая отлично скрыла нюансы фигуры молодой мамочки.

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