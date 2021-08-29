Ягудин спрогнозировал появление Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Фигурист Алексей Ягудин сделал свои прогнозы по поводу сюрпризов нового сезона проекта «Ледниковый период».

Муж Татьяны Тотьмяниной общался со своими поклонниками в личном микроблоге и ответил на их вопросы. Один из фолловеров Алексея поинтересовался у Ягудина о появлении в шоу фигуристки Евгении Медведевой.

«Планируется», — заявил Ягудин.

При этом телеведущий не сказал, в каком именно статусе будет находиться Медведева в проекте Авербуха. Ранее Евгению приглашали принять участие в шоу, но спортсменка отказалась. А вот ее коллега — Алина Загитова — стала соведущей Алексея Ягудина на проекте.

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К слову, обеим фигуристкам в своем шоу всегда рад Илья Авербух.

«Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которых болельщики просто обожают. Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве — уже не так принципиально. Уверен, что они будут интересны в любом качестве», — рассказал Авербух в беседе с «Газета.Ru».

Напомним, ранее стало известно, что Алине Загитовой приписывают отношения с хоккеистом «Ак Барса» — Дмитрием Воронковым.

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