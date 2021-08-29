«Умирала от ломок и депрессий»: Дана Борисова вспомнила, как могла забыть про дочь

Телеведущая призналась, что не тратит время на романы во благо единственной наследницы.

Экс-ведущая передачи «Армейский магазин» — Дана Борисова — заявила, что последние четыре года живет без отношений. Знаменитость старается не распыляться на мужчин и всю себя посвящает ребенку.

Борисова считает себя не самой хорошей мамой. Раньше телеведущая не уделяла должного внимания дочери Полине. Дана уверена, что растрачивание родителя на работу и личную жизнь может подорвать дружбу со своим ребенком.

«В свои 42 года мужчина так и не завел семью. Максим держится за юбку мамы. Что она ему скажет, то он и делает. Что касается меня, то последние четыре года в моей личной жизни ничего не поменялось. Мне лучше без отношений. Это моя внутренняя потребность. Признаюсь, для дочери я была ужасной мамой: то постоянно работала, то я умирала от ломок и депрессий», — рассказала Борисова «СтарХиту».

К слову, Дана пытается исправить ошибки молодости. Все свои накопления телеведущая тратит на дорогостоящее образование подростка. Недавно Полина Аксенова улетела учиться в языковую школу Великобритании. Так Борисова приучает дочь к самостоятельности.

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