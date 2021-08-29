«Сладкая булка учится ползать»: Мерьем Узерли подловила малютку Лили в розовых ползунках на детском одеяльце

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запечатлела на одном фото своих дочерей.

Мерьем Узерли проснулась знаменитой после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла одну из главных женских ролей — хасеки Хюррем султан, русскую наложницу, попавшую в гарем к султану Сулейману. Правда, возрастную султаншу сыграла другая актриса Вахиде Гердюм. Узерли покинула проект,сославшись на эмоциональное и профессиональное выгорание.

Вскоре стало известно, что Узерли стала мамой. Ее старшей дочери Ларе исполнилось семь лет. Не так давно актриса родила второго ребенка — дочку Лили. На свежем фото в Stories микроблога актриса запечатлела, как малышка Лили в розовых ползунках озорничает на мягком одеяльце, пытаясь ползать. А Лара приглядывает за сестренкой.

«Сладкая булка учится ползать», «Малышки прекрасно ладят между собой», «У девочек волосы одного оттенка», «Какая сладкая малышка, так и хочется ее понянчить», «Лили просто прелесть! А старшая приглядывает и опекает», «Интересно, что у Хюррем рождались сын за сыном, а у Мерьем только дочки», «Скучаем по нашей Хюррем, какие у нее прелестные султанши-дочки», «Почаще бы такое чудо! Делитесь с нами фотками, такая прелесть», — пишут фолловеры.

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