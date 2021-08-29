Сравним?: как выглядит Рудковская на фото и видео в одном и том же купальнике Dior

Сочи в августе стало местом притяжения российских звезд. И все благодаря музыкальному фестивалю «Новая волна». Далеко не один модный наряд выгуляла здесь 65-летняя Лариса Долина, предпочитая трендовые современные луки.

А вот Яна Рудковская становила свой выбор на вечерних платьях со шлейфом и туфлях лодочках, впечатлив публику роскошью и блеском. Шикарный образ жизни продюсер продолжила демонстрировать на море во время водной прогулки на яхте.

Знаменитая блондинка облачилась в белый купальник Dior с орнаментом в виде мандалы, взяла в руки парео и воссела на полотенце в том же стиле. Рудковская позировала в таком виде для своего Instagram, где обнародовала фото и видео в кутюрном пляжном луке. Вполне вероятно, что жена Евгения Плющенко сделала это не случайно, ведь ее очень часто обвиняют в привязанности к фотошопу. Таким образом она позволила своим фолловерам сравнить снимки с видеокадрами, на которых, как известно, сложно подкорректировать фигуру в домашних условиях.

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