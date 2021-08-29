Словно воздушное облачко: 72-летняя Пугачева в пышной жемчужной юбке прилегла на кушетку с подушками

Алла Пугачева слывет первой модницей и не зря! В ее звездном гардеробе множество нарядов: от брюк-дудочек, джинсов скинни и бойфрендов, до платьев с воротничком «Клодин», шифоновых блуз и мини-юбочек. К примеру, на террасе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица позировала в полупрозрачной накидке и пышной жемчужной юбке из органзы с широким поясом, выделив тем самым, узкую стройную талию. Примадонна прилегла на кушетку с подушками, ласково приобняв мужа. А Галкин в отличие от жены оделся в спортивном стиле — он позировал в шортах и простой футболке.

«Словно воздушное облачко!», «Какая модница! Юбка для бала?», «Прическа такая пышная, фирменный начес от Аллы», «Очки очень классные, сразу омолаживают», «Стильно! Муж как ровесник», «Даже не заметно, что Алла намного старше», «Романтика на каникулах», «А детей с кем оставили?» — пишут фолловеры.

Алла Пугачева и Максим Галкин предпочитают отдыхать на Рижском взморье. Однако это лето супруги провели в подмосковном особняке в деревне Грязь. Тем более, что погостить к именитой бабушке приехала девятилетняя Клава. Она подружилась с двойняшками Гарри и Лизой.

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