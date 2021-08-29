Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«С кокеткой дочкой»: Пугачева в шортах выше колен покрасовалась с Лизой в юбочке плиссе под лимон

Шоумен Максим Галкин поделился архивным снимком с красавицей-женой и малышкой дочкой. На фото Лизе не больше четырех лет.

«С кокеткой дочкой»: Пугачева в шортах выше колен покрасовалась с Лизой в юбочке плиссе под лимон
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/ maxgalkinru

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин делился редким снимком из семейного архива. В кадре Алла Пугачева в джинсовых мини-шортиках и жилетке позирует вместе с дочкой Лизой в юбочке плиссе под лимон. Маленькая модница примерила сандалии с белыми носочками. Изюминкой ее образа стала джинсовая курточка. Лиза нежно прильнула к звездной маме, которая не постеснялась надеть шорты выше колен с молодежными кроссовками на толстой подошве.

На этом летнем фото Лизе не больше четырех лет. Малышка уже успела подрасти. В новом учебном году вместе с братиком-двойняшкой Гарри дочка Примадонны пойдет во второй класс.

Певица Алла Пугачева с дочкой Лизой
Алла Пугачева в мини-шортиках и джинсовой жилетке позировала с дочкой Лизой в лимонной юбочке. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«С кокеткой дочкой», «Лиза ну такая модница», «Мама и дочка просто очаровательные красотки», «Какие беловые носочки с сандалиями, это тренд!», «Лиза тут еще такая малышка», «Ух, Аллуся в мини!», «Не постеснялась открыть коленки», «Ну а что? Острые коленки и совсем нет целлюлита! Даже молодежь позавидует», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google