Миссис Непосредственность: Хакамада в бейсболе и джоггерах устроила танцы прямо на улице в Перу

66-летняя Ирина Хакамада ведет активный образ жизни, читая лекции о саморазвитии по всему постсоветскому пространству и активно путешествует. На сей раз известный политик, коуч и экономист отправилась в Перу, где отметилась на Мачу-Пикчу.

Напомним, этот город располагается на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. В 2007 году он был удостоен звания Нового чуда света. Хакамада была очарована местными жителями и животными, особенно альпаками.

На обратном пути, в ожидании поезда, Ирина Хакамада устроила танцы прямо на улице, услышав музыку местных музыкантов. Звезда была облачена в простую динамичную одежду – джоггеры, футболку, бейсболку, ботинки. Образ завершила поясная сумка. Компанию коучу составили другие туристы.

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