«Детка, ты любишь рваные джинсы»: Виктория Лопырева похвасталась модными брюками

Модель Виктория Лопырева показала новый модный образ с трендовыми брюками из денима. Свежее фото образа знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Лопырева облачилась в голубые джинсы с белыми отливами. Виктория подогнула широкие брюки так, что получились своеобразные манжеты. Большие разрезы на коленях и бедрах придали образу телеведущей изюминки.

Лопырева не скрыла упругие ножки в таких трендовых джинсах. К слову, ранее брюками с дырками похвастались певица Анна Нетребко, дочь Дмитрия Маликова — Стефания, а также исполнительница Алсу. Модницы вне зависимости от возраста выбирают рваные джинсы, чтобы оставаться супер-фэшн.

Знаменитости с легкостью соглашаются со строчкой из песни шоумена Элджея:

«Детка, ты любишь рваные джинсы».

Что касается наряда Лопыревой, Виктория дополнила его кроп-топом светло-бежевого цвета. Длинные рукава укороченного лонгслива подчеркнули тонкие руки модели. Лопырева накинула на изделие жакет из мягкой пряжи с синими полосками на манжетах.

В качестве обуви на Виктории были пудровые кроссовки Yeezy Boost. Также в своем образе Лопырева использовала очки с круглой оправой.

Напомним, недавно телеведущая поддержала тренд на твидовые пиджаки.

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