Ночной дожор: Ольга Бузова в шелковой пижаме показала, чем занимается перед сном

Певица может побаловать себя не только дорогими покупками в бутиках.

Телеведущая Ольга Бузова облачилась в темно-синий шелковый наряд для сна и решила подкрепиться в ночное время. Ролик своего неограниченного питания артистка разместила на личной странице в Instagram.

Бузова взяла манты с куриными котлетками и принялась поглощать содержимое тарелки. Несмотря на позднее время и усердные тренировки в спортзале, певица не привыкла отказывать себе в маленьких радостях.

Ольга в топе на тонких бретелях из струящейся ткани с кружевом, а также в микрошортиках сверкнула стройными ножками. Бузова собрала волосы в небрежный пучок и надела очки. Судя по внешнему виду артистки, она уже собиралась лечь спать. Однако ночная охота на колбаску и хлеб привела Ольгу к холодильнику.

«Ничего не бойтесь! Жизнь одна — кайфуйте!» — вспомнила Бузова слова своей песни.

Эта фраза уже стала жизненным кредо певицы. Оказалось, даже диету артистка составляет, отталкиваясь от этого правила.

Напомним, ранее Бузова скрыла изъяны фигуры белоснежным костюмом с жакетом. Исполнительница вернулась в Москву, где и продемонстрировала новый образ.

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