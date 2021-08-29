«Один из главных трендов сезона»: Алсу вышла на прогулку в стеганой куртке и мерцающих брюках

Певица Алсу отметилась на прогулке в мерцающем монохромном наряде, в очередной раз доказав публике, что она большая модница и следит за последними трендами.

Артистка облачилась в брюки палаццо в пол, топ из той же ткани и стеганый бомбер. Имидж-стилист Наталья Родионова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснила в чем привлекательность стайла знаменитости.

«Очень элегантный, изысканный и целостный образ. Мерцающая фактура костюмного ансамбля подчеркивает природную красоту Алсу, в которой присутствуют прямые, угольные черты. Стеганая верхняя одежда — один из главных трендов сезона осень-зима 21/22. Так что бомбер выступает здесь «вишенкой на торте». В атласном исполнении, казалось бы, повседневная вещь становится вечерней, эффектно дополняя лаконичный крой брюк и топа. Свободные, летящие брюки в пол, складками ложащиеся на обувь — самый модный фасон уходящего лета. Монохром подчеркивает статусность образа, интригует и притягивает взгляд, хочется рассмотреть все детали, а они здесь тоже подобраны со вкусом. К тому же такой стилистический прием вытягивает рост и делает фигуру стройнее», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. Закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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