«Такая любовь»: Горбань засветилась на пляже с крохой-сыном, положив его голову на свою объемную грудь

С Ниланом актриса не расстается ни на минуту.

34-летняя звезда «Кухни» Маша Горбань родила сына Нилана в Майами 5 августа. В ожидании чуда артистка неплохо провела время, загорая на пляжах и нежась в теплом море. Однако и после появления малыша на свет ни она сама, ни ее муж кинооператор Кирилл Зоткин, не пожелали менять своего привычного уклада жизни.

Парочка каталась на роликах и скейтах, беря с собой на прогулку кроху. Кроме того, Мария Горбань появлялась с новорожденным ребенком в магазинах, побывала с ним в тату-салоне и даже в зоопарке. А теперь запечатлелась с малышом на пляже, положив голову мальчика на свою объемную грудь в лифе от бикини.

«Просто такая сильная любовь», — подписала Горбань фотографию в личном блоге.

Ранее звезда рассказывала, что оформляет документы для выезда из США в Россию. Процесс несколько затянулся, но она не отчаивается, старается использовать это время с пользой, отдыхая с сыном и мужем.

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