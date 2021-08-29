«Полностью трезвое лето»: Муцениеце рассказала, как после развода отказалась от алкоголя

В прошлом году Агата Муцениеце громко развелась с Павлом Прилучным. После девяти лет брака, в котором родились сын Тимофей и дочь Мия, актриса нашла в себе силы не только гордо пережить испытание, но и вести здоровый образ жизни. От алкоголя Агата вообще отказалась.

«Я взяла аскезу и вообще не пью. Это мое первое полностью трезвое лето. Не то, чтобы я люблю начинать утро с вина, а я люблю… Просто подумала, что было бы классно побыть долго в полной трезвости», — цитирует Муцениеце «Комсомольская правда».

Добавим, теперь Агата скрывает свою личную жизнь от посторонних. Периодически ей приписывают романы, однако 32-летняя звезда все отрицает.

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