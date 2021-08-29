Увидеть своими глазами: принц Уильям разрешил посетителям взглянуть на статую принцессы Дианы в день ее смерти

Принцессы Дианы не стало 24 года назад. Она разбилась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. В этом году ей исполнилось бы 60 лет. Именно к этой дате ее сыновья – принцы Уильям и Гарри – подготовились заранее. Более трех лет они работали над созданием эскизов для статуи. Памятник разместили в саду Кенсингтонского дворца, где так часто любила отдыхать Диана. Его торжественное открытие состоялось 1 июля, в день рождения леди Ди.

В связи с приближающейся годовщиной смерти принцессы Уэльской, принц Уильям решил сделать вход на территорию Кенсингтонского дворца открытым. 31 августа с 15 до 17 часов все желающие смогут прийти и своими глазами увидеть статую, почтив память леди Ди. Об этом сообщает Express.

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Напомним, торжество по случаю дня рождения Дианы, были перенесены на сентябрь. Ранее сообщалось, что в Лондон прилетят принц Гарри и Меган Маркл.

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