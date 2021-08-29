«Ах, аромат!»: Алферова вслед за Меньшовой похвасталась боровиками, собранными в лесу

Юлия Меньшова показала подписчикам свой богатый «улов». Актриса недавно осуществила давнюю мечту – сходила за грибами, выбрав для этого леса Ленинградской области. Звезда насобирала отличных боровиков, крупных, ровных, красивых.

Как оказалось артистка Ксения Алферова – тоже большая любительница тихой охоты. Вслед за Юлией Меньшовой она показала подписчикам свою добычу. Выложив белые грибы на поднос, она вдохнула их запах и произнесла: «Ах, аромат…»

Дочь «Констанции» при этом, как и Меньшова, была одета по-простому – в худи, косынку. На лице звезды не оказалось ни капли макияжа.

«Не знаю даже, что написать! Наш урожай (это боровики, если что). Впереди выходные, отправляйтесь в леса! Даже если ничего не соберете, то нагуляетесь, надышитесь, красотой напитаетесь. Или в парк хотя бы!» — прокомментировала видео Ксения Алферова.

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