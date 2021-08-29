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«Как можно биться за любовь»: Воробей поддержала Макееву в непростой жизненной ситуации

Актриса обратилась к фанатам с просьбой поддержать ее.

«Как можно биться за любовь»: Воробей поддержала Макееву в непростой жизненной ситуации
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Накануне Анастасия Макеева обратилась к своим фанатам в Instagram с просьбой поддержать ее. Также она попросила СМИ не упоминать ее фамилию при публикациях, касающихся разбирательств ее мужа Романа Малькова и его бывшей жены Светланы. Актриса переживает сложный период, который сказывается на ее психологическом и физическом здоровье. Подписчики оставили звезде театра сотни добрых комментариев и слов поддержки. Была среди них и Елена Воробей.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Дорогая Настенька! Сил тебе моральных и физических и решение сконцентрироваться на работе единственное верное в этой ситуации. Береги себя и тех, кто тебе дорог. Теперь я знаю, как можно биться за любовь…», — написала Воробей.

Елена Воробей
Елена Воробей. Фото: Global Look Press

Напомним, в мае Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу, а позже обвенчались в Крыму.

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