Встретила свою судьбу: Загитову сватают к хоккеисту «Ак Барса»

В 2018 году Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Спортсменка не раз отмечала, что ее сердце свободно. Она продолжает выступления и учится на журналиста. Однако поклонники Алины стали подозревать, что чемпионка все-таки скрывает от публики свой роман.

Внимательные пользователи Сети отметили, что в последнее время 19-летняя девушка появляется в тех же локациях, что и молодой хоккеист «Ак Барса» и сборной России Дмитрий Воронков. Чаще всего это бани, сауны и другие места для развлечений.

Отметим, что Воронкову всего 20 лет, ему пророчат карьеру в НХЛ. До 2023 года у Дмитрия – контракт с казанским клубом. Об этом пишет «Экспресс газета».

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