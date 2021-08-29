Устинья Малинина, позируя в платье бандо, рассказала о ближайших планах

В этом году Устинья Малинина отметит свое 21-летие. Она живет и учится в Лондоне и со дня на день вновь приступит к занятиям в Королевском колледже музыки. Кроме того Устинья успела создать свою онлайн-школу пения, где обучает всех желающих. В своем Instagram она поделилась ближайшими планами. Размышления сопроводила снимком, на котором позировала в платье бандо на берегу моря.

«Скоро начнется новый учебный год. Это лето было замечательным, но, признаюсь, я уже не могу дождаться когда вернусь в консерваторию. Я вновь увижу своих друзей, по которым сильно скучала, и моих любимых учеников, а также приму участие в новом конкурсе, про который расскажу чуть позже!», — написала Малинина.

Напомним, у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол, который тоже занимается творчеством. Он работает над созданием фильмов.

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