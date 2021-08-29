«Косить бабло и собирать дань»: Мальков расскажет правду, которая полностью изменит ход событий

Роман Мальков – новый муж Анастасии Макеевой – пытается расставить точки над i в споре с бывшей женой. Недавно он побывал в Словении, где осталась жить Светлана и трое и детей, однако увидеться с ними у бизнесмена так и не получилось. Все свои просьбы и видеообращения он публиковал в личном микроблоге, после чего лишился страницы. Создав новую, Роман заявил о том, что скоро откроет интересные подробности.

«Неужели, вы думаете, что если вы снесете все аккаунты, я приду в телек и буду жаловаться? Или я не найду способ, как донести имеющуюся у меня информацию, которая откроет глаза и полностью изменит ход событий и даже приземлит любительницу врать и ездить в Россию, косить бабло и собирать дань с малоимущих. Скоро… очень скоро, я выложу такое… хотя я человек терпеливый, и реально старающийся сделать так, чтоб всё было по-человечески, а не через телек, как некоторые…», — написал Мальков.

Напомним, бывшая жена бизнесмена утверждает, что он не платит алименты. Светлана требует 300 тысяч рублей в месяц.

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