Клава Кока выступила в удлиненной джинсовке, разрисованной под граффити

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Клавы Коки появилась запись, в которой знаменитость предстала в белоснежной удлиненной куртке с надписями и кляксами. В таком образе бывшая девушка Димы Гордея спела на дне рождения Нижнего Новгорода.

Участница музыкального лейбла Black Star дополнила куртку с граффити кипенно-белым коротким платьем на тонких бретелях. Клава украсила шею чокером в цвет одежды. Певица позировала вместе с ребятами из подтанцовки перед выходом на сцену.

К слову, танцоры облачились в такие же куртки, как у Клавы Коки.

«Посмотрите, что за команда приехала в Нижний Новгород. Это что за цветастый переполох? Ну, все, мы идем на сцену прямиком из боевого туалета. Не спрашивайте, почему так. Так что увидимся на сцене», — заявила развеселившаяся певица.

Напомним, ранее Клава Кока в крошечном платье цвета карамели и высоких ботфортах предстала на съемках. Стилист положительно оценила образ певицы и пожелала, чтобы артисты чаше выбирали подобные аутфиты.

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