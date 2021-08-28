«На кого мы похожи?»: Дарья Повереннова в джинсовых жилете и брюках позировала с мужем в апельсиновом костюме

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой жена миллионера Андрея Шаронова отметилась в ярких образах с возлюбленным.

Повереннова в джинсовых жилетке и брюках клеш запечатлелась вместе с мужем. Шаронов в костюме цвета абрикоса украсил аутфит пестрым галстуком. Пара держала в руках табличку с надписью «Не ждите чуда! Чудите сами!».

«Не ждите чуда! Чудите сами! На кого мы похожи? Вернее, в стиле кого мы одеты? P.S. На мне жилет второй жены Эдуарда Лимонова — Натальи Медведевой», — заинтриговала Повереннова своих поклонников.

«Какие Вы прикольные. Молодцы», «Вы похожи на стиляг», «Была вечеринка в стиле 70- х годов?», «Судя по фото, у вас прекрасная пара! Приятно смотреть на вас!», «Ну какие же вы всегда позитивные!», «Бонни и Клайд», «Стиляги! Здорово!», — предположили поклонники артистки.

Напомним, ранее Дарья Повереннова поделилась рецептом энергетического батончика. Актриса рассказала, как приготовить завтрак, который можно съесть по дороге на работу или учебу.

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