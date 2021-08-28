«Как мне нравится»: Бузова в белоснежном костюме с жакетом на запах скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова привыкла к тому, что часто оказывается в центре внимания. Этот год для телеведущей начался тяжело, с расставания с Давой. Однако потом она сосредоточила внимание на работе, покинув «Дом-2» ради новых проектов. Этим летом артистка успела возобновить концерты, съездить на съемки в Африку, сыграть во МХАТе и несколько недель провести в Минске, так как стала наставницей в шоу «Х-Фактор».

Накануне Ольга вернулась в Москву, но провела два дня на фотосессиях и съемках передач. Она успела насладиться последними летними днями, пока ехала в машине. За день телеведущая отметилась в нескольких нарядах от платья до мини-юбки. А вот вечером она облачилась в белоснежный костюм с жакетом оверсайз на запах и брюками клеш. Образ дополнила сумочка Louis Vuitton.

«Как мне нравится белый цвет! Костюм — вообще. Кто вспомнит, где я была в таком костюме? Суббота рабочая, как всегда. По планам, маникюр! Нужно сделать классику на завтрашние съемки, еще хочется маску увлажняющую и очень хочется пораньше лечь спать», — поделилась звезда.

Позже Бузова добралась до дома и призналась, что снова будет собирать чемоданы в поездку. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Более того, она поправилась за летние дни, но наряд скрыл изъяны и сделала ее фигуру стройнее. «Оля, какой образ! Красотка», «Вот это костюм! Вы в нем стройная леди», «Ходите в нем чаще, очень круто выглядит», «Наряд бомбический», — прокомментировали кадры подписчики.

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