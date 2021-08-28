Сладкий сон: Мария Горбань засветила лицо сына Нилана в кроватке

В одной из последних публикаций личного микроблога телеэкранной жены Дмитрия Нагиева — Марии Горбань — появилась запись, в которой артистка запечатлела сон новорожденного сына.

Горбань нарядила малыша в песочный костюмчик и надела ему рукавички-царапки. Нилан лежал на нюдовом покрывале в специальной крошечной кроватке. Над головой мальчика висел мобиль с игрушками в виде морских животных. Мария поставила переносную кроватку сына на свою двуспальную кровать с видом на город.

Сын режиссера Кирилла Зоткина двигал спросонья крошечными ручками и ножками. Мария сняла, как малыш спит и засветила хмурящееся личико сына.

Напомним, ранее Горбань сводила малыша в зоопарк. Артистка с сыном полюбовались розовыми фламинго и позировали рядом с жирафом. К слову, Горбань все еще остается в Майами. Именно там Мария рожала своего второго ребенка. Знаменитость даже на последних сроках вела довольно активный образ жизни: купалась и танцевала в ярких купальниках. А после родов Горбань почти сразу встала на ролики.

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