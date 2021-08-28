«В роскошном платье»: Яна Рудковская предстала на ужине в летящем наряде с мини-юбкой и принтом из страз

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская — облачилась в черное струящееся платье с юбкой в виде цветочных лепестков. Кадры нового образа знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

Рудковская устроила дефиле в ресторане под открытым небом в Сочи. Яна выбрала босоножки на тонком каблуке со сверкающими камнями. Летящая полупрозрачная ткань нежно обрамила сочные бедра продюсера.

«Встречаю закат на самой модной террасе Сочи в роскошном платье», — похвасталась Яна.

Особого внимания в образе Рудковской заслуживал блестящий принт на груди. Телесная сетка была расписана растительными узорами и украшена искусственными камнями. Яна дополнила аутфит для ужина аксессуаром любимого бренда. Она отдала предпочтение мини-версии сумочки Lady Dior.

«Сногсшибательная красота», «Ноги красивые», «Черный лебедь», «Как всегда, шикарна», «Королева», «Роскошное платье», «Ох, какая красотка», «Божественная красотка», — написали восторженные поклонники Яны.

Напомним, ранее Рудковская высказалась о предстоящей свадьбе шоумена Моргенштерна. Жена Евгения Плющенко беспокоится, что Алишер повторит судьбу Элджея. Недавно музыкант развелся с возлюбленной Настей Ивлеевой.

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