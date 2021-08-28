«Папины гены»: Ханна показала дочь Пашу в купальнике с вишенками

В одной из последних публикаций личного микроблога певица Ханна разместила совместное фото с мужем и дочерью в бассейне.

Артистка отметилась на одном из курортов Турции. Исполнительница запечатлела счастливые моменты с близкими людьми. Ханна с мужем Пашу и дочерью Адрианой плескались в прозрачной воде бассейна.

Малышка Адриана смеялась и обнимала маму с папой. К слову, Ханна нарядила дочь в белоснежный купальник с вишенками.

«Какие же вы у меня сладкие», — прокомментировал Пашу фото со своими любимыми девочками.

Генеральный директор лейбла Black Star не мог нарадоваться своей наследницей и красавицей-женой. А его фолловеры признались, что Адриана стала настоящей копией Пашу.

«Малышка просто одно лицо с папой», «Папины гены — папина доча», «Ханна, какие вы красивые и счастливые», «Какие же вы классные», «Малая такая у вас классная», «Сразу видно, что Адриана — папина дочка», «Вы чудесная семья», — восхитились Ханной и ее любимыми поклонники артистки.

Напомним, Ханна и Пашу стали мужем и женой в июле 2015 года. А через три года, третьего сентября, у пары родилась дочь Адриана.

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