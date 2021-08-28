Маленький джентльмен: Регина Тодоренко похвасталась подросшим сыном Майклом на показе Dior

Телеведущая Регина Тодоренко привела сына на показ Dior. Фото в черном тотальном луке с мероприятия артистка разместила в личном микроблоге.

Тодоренко выбрала для презентации продукции Dior брючный костюм черного цвета. Оверсайзный пиджак и брюки палаццо Регина дополнила широким ремнем с золотистой пряжкой. Телеведущая подчеркнула осиную талию и внесла нотку таинственности благодаря черной вуали. В качестве дополнительных аксессуаров в образе знаменитости стали белоснежная сумка на ремешке и черные классические туфли-лодочки.

Тодоренко запечатлелась с сыном Майклом. Малыш предстал на мероприятии в графитовых брюках и темно-синем пиджаке. Под жакет Регина надела мальчику рубашку с галстучком. Сын Влада Топалова широко улыбался на камеру и держал в руках розу.

«На Сару Джессику Паркер тут похожа», «Как он на Владика похож, копия папы», «Костюм шикарный, но мужчина рядом все и всех затмил», «На папу похож очень», — написали поклонники Тодоренко в комментариях под фото мамы и ее сына.

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