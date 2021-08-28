«Бабуля, мой Валечек»: дочка Анастасии Заворотнюк показала моложавую маму актрисы

Анастасия Заворотнюк уже два года не появляется на публике. Ее муж Петр Чернышев продолжает выступать на льду и участвует в постановках Татьяны Навки, а также заботится о дочке Миле, которой всего два года. После того, как Заворотнюк понадобилась помощь врачей, в Россию приехали ее старшие дети: Анна и Майкл. Старшая дочка артистки училась в США, но теперь обосновалась в Москве.

Первое время Анна гостила в доме своей мамы в Крекшино, но потом перебралась в свою квартиру, закончив там ремонт. Обычно она редко говорит на семейные темы. Однако 29 августа она увиделась со своей бабушкой — народной артисткой России Валентиной Заворотнюк. Именинница получила букет цветов от своей внучки. Они также сделали совместные фото на память.

«Вы знаете кто эта прекрасная женщина рядом со мной? Это моя бабушка! А знаете сколько ей сегодня исполнилось? 78! Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно! Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил! Ты моя путеводная звезда и часть моей души, обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой. Не буду здесь разводить нюни, разведу их сегодня за столом и хочу сказать, что я очень горжусь тем, что у меня такая бабушка», — написала Анна.

Поклонники восхитились редким фото с Валентиной Борисовной, которая раньше работала в Астраханском ТЮЗе. Многие поразились тому, как молодо она выглядит. «Обалдеть выглядит на 30 лет моложе», «Две красавицы», «Боже, никогда не скажешь, что Валентине Борисовне столько лет. Выглядит просто превосходно», Какие вы красивые! Все женщины вашей семьи просто«, «Как классно! Бабушка, мама и Вы! Все на одно лицо! Все красотки!» — прокомментировали пост подписчики.

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