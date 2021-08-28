«Делаешь меня счастливой»: Лиана Шульгина поздравила мужа с днем свадьбы

В одной из последний публикаций личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгина — Лианы — появилась запись, в которой знаменитость сообщила о годовщине свадьбы с сыном певицы Валерии.

Шульгина в важный для ее семьи день похвасталась подарками от мужа и совместным фото возле Эйфелевой башни. Лиана в лиловых джоггерах с леопардовым принтом и белоснежной футболке прильнула к возлюбленному. Арсений позировал на фоне яркой башни в черных брюках и футболке, поверх которой накинул рубашку цвета хаки. Шульгин обнял избранницу.

«Любимый, спасибо за то, что ты делаешь меня счастливой 365 дней в году! Я очень тебя люблю! Сегодня год, как мы стали семьей. 28.08.2020», — написала Лиана в комментариях под фото.

Напомним, Лиана и Арсений познакомились в одном из столичных ресторанов. До этого Шульгин встречался с моделью Анной Шеридан. А в августе прошлого года младший сын артистки Валерии сделал Лиане Волковой предложение. В январе 2021 года у Шульгиных родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Селин.

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